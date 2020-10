WIESBADEN (dpa-AFX) - Schulen und Kindergärten bleiben in Hessen trotz der stark steigenden Corona-Zahlen auch im November geöffnet. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier am Mittwoch in Wiesbaden nach den Beratungen der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) an./glb/löb/DP/fba