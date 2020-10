BERLIN (dpa-AFX) - Die Schließung von Spielhallen im November zur Eindämmung des Coronavirus ist aus Sicht der Branche ein schwerer Schlag. Georg Stecker, Vorstandssprecher des Dachverbands Deutsche Automatenwirtschaft, kritisierte am Mittwoch nach den Beratungen von Bund und Ländern, dies treffe auch den Jugend- und Spielerschutz.

"Ohne das legale Angebot in staatlich konzessionierten Spielhallen und in der Gastronomie ist der Kanalisierungsauftrag aus dem Glücksspielstaatsvertrag massiv gefährdet. Es droht eine höchst problematische Abwanderung der Gäste in illegale Angebote ohne Jugend- und Spielerschutz", sagte Stecker.

Dies habe die Schließung der Spielhallen und der gastronomischen Betriebe im Frühjahr deutlich gezeigt und drohe sich nun zu wiederholen. Stecker verwies auch auf geltende Abstandsregelungen in Spielhallen./hoe/DP/fba