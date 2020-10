Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die heftigen Kursrücksetzer am Aktienmarkt machen sich auch im ETF-Handel bemerkbar: Aktien-ETFs stehen meist auf den Abgabelisten, während Staatsanleihen-ETFs eher gekauft werden, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen eine starke Verkaufswelle bei DAX-ETFs", berichte Andreas Schröer von Lang & Schwarz. Der DAX habe vorgestern noch einmal kräftig nachgegeben, am Dienstagmittag stehe der Index bei 12.166 Punkten. Damit komme er für die vergangenen zwei Wochen auf ein Minus von rund 1.000 Punkten. ...

