Mit ihren heute veröffentlichen Q3-Zahlen konnte die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008; WKN: 514000) die Analystenschätzungen deutlich übertreffen. So wies Deutschland führendes Geldinstitut für die Dreimonatsperiode nach Abzug von Zinszahlungen für Nachranganleihen einen Nettogewinn von 182 Mio. Euro aus. Zugleich zeigte sich Deutsche Bank-CEO Christian Sewing optimistisch, dass sich ein erheblicher Teil der zuletzt erreichten Ertragssteigerungen als nachhaltig erweisen wird. Da die strukturellen Probleme beim heimischen Branchenprimus bleiben, ist die Zeit zum Feiern für die Deutsche Bank-Aktionäre aber noch längst noch nicht gekommen.Aktuell weht ein Hauch von Optimismus durch die europäische Bankenlandschaft. Erst vor wenigen Tagen konnten bedeutende Institute wie die Barclays, die HSBC und Santander ein solides Zahlenwerk für das dritte Quartal vorlegen. In dem jüngst wieder etwas positiveren Branchenumfeld gelang der Deutschen Bank ebenfalls eine positive Überraschung. So profitierte die Großbank im dritten Quartal vor allem von einem positiven Geschäft mit Anleihen, da viele Unternehmen das niedrige Zinsumfeld nutzten, um sich frische Liquidität im Corona-bedingt wirtschaftlich sehr unsicheren Umfeld zu besorgen. Entsprechend stiegen die Erträge im Investmentbanking gegenüber der Vorjahresperiode von 1,66 Mrd. Euro auf 2,37 Mrd. Euro an.

