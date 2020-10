nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, hat heute die nVent RAYCHEM Supervisor IIoT (Industrial Internet of Things) Plattform vorgestellt, mit der es möglich ist, temperaturkritische Anlagen zu verbinden, zu steuern und zu überwachen.

Das erste Angebot der neuen IIoT-Plattform von nVent wird nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor sein, nach den Erwartungen des Unternehmens eine bahnbrechende "temperaturempfindliche" Softwarelösung für die Überwachung von Begleitheizungen. Sie wird beispiellosen Zugriff auf Leistungstrends und umfassende, verwertbare Einblicke in Daten bieten und so einen sicheren und effizienten Betrieb der kritischen Begleitheizungsinfrastruktur ermöglichen.

"Die nVent RAYCHEM Supervisor IIoT Plattform ist die Krönung der Erfahrungen von nVent mit der Entwicklung und dem Einsatz kritischer Begleitheizungsinfrastruktur", sagt Brad Faulconer, President des nVent-Geschäftsbereichs Thermomanagement. "Wir freuen uns, dass unser erstes Angebot auf dieser Plattform der nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor sein wird, der hochmoderne softwarebasierte Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung temperaturempfindlicher Rohrleitungen bietet."

nVent RAYCHEM Supervisor und Elexant-Regler

Angesichts von Installationen in Anlagen der weltweit größten Chemieproduzenten und Öl- und Gasraffinerien basiert nVent RAYCHEM Supervisor auf mehr als 17 Jahren praxiserprobten Erfahrungen in anspruchsvollen industriellen Anwendungen. Supervisor ist darauf ausgerichtet, die elektronischen Temperaturregelprodukte von nVent RAYCHEM von zentralen und entfernten Standorten aus zu programmieren und zu überwachen.

Die vor Kurzem auf den Markt gebrachten Elexant-Regler von nVent bieten in Verbindung mit der drahtlosen Verbindungsschnittstelle Elexant 9200i eine zentrale Steuerung und nahtlose Konnektivität. So können die Datenintegration vereinfacht, der Energieverbrauch kontrolliert und die Betriebseffizienz maximiert werden.

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor ermöglicht es den Betreibern und dem Instandhaltungspersonal vor Ort, den Zustand der Begleitheizungsinfrastruktur in Echtzeit über eine flexible browserbasierte Benutzeroberfläche zu überprüfen, um die Flusssicherung zu optimieren und die Betriebskosten zu senken. Mithilfe vorausschauender Analysen warnt Pipeline Supervisor bereits im Vorfeld vor drohenden Gefahren für einen sicheren Betrieb kritischer Rohrleitungen.

Eine umfassende schlüsselfertige Lösung

nVent bietet ein komplettes, schlüsselfertiges Produkt- und Dienstleistungspaket für alle Steuerungs- und Überwachungslösungen an, das Konstruktion, Engineering und Inbetriebnahme umfasst und so einen erfolgreichen Praxisbetrieb gewährleistet. Dies beinhaltet ein umfassendes Servicepaket, durch das sichergestellt wird, dass die Kunden auch nach der Installation umfassenden Support erhalten. Darüber hinaus ist nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor nachrüstbar, sodass die Software nahtlos in bestehende Infrastrukturen eingebunden werden kann.

Durch laufende Investitionen in Forschung und Entwicklung ist nVent in der gesamten Begleitheizungsindustrie weiterhin führend im Bereich der IIoT-Software- und Reglerinnovationen.

Weitere Informationen über die nVent RAYCHEM Supervisor Produkte finden Sie unter raychem.nvent.com/IIoT.

Über nVent

nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere kreativen elektrischen Lösungen Systeme sicherer machen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir konzipieren, fertigen, vermarkten, installieren und warten Hochleistungsprodukte und -lösungen, die für die Verbindung und den Schutz einiger der weltweit sensibelsten Geräte, Gebäude und kritischen Prozesse eingesetzt werden. Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Gehäusen, elektrischen Verbindungen sowie Befestigungs- und Thermomanagementlösungen von branchenführenden Marken an, die weltweit für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation bekannt sind. Unser Hauptgeschäftssitz befindet sich in London, und unser Verwaltungssitz in den USA befindet sich in Minneapolis. Unser breites Portfolio mit Elektroprodukten führender Marken reicht mehr als 100 Jahre zurück und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Marken, die im Besitz der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften sind oder von diesen lizenziert werden.

