Andersen Global konzentriert sich weiterhin auf seine Expansionsstrategie in der europäischen Region mit der Aufnahme von KALO ASSOCIATES in Albanien.

Die Kanzlei, die 1994 vom geschäftsführenden Partner Perparim Kalo gegründet wurde, ist eine führende Anwaltskanzlei in Albanien. Mit einem Team von acht Partnern und 30 Fachleuten verfügt die Kanzlei über ausgewiesene Fähigkeiten in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Gesellschaftsrecht, Handelsprozesse und Schiedsgerichtsbarkeit, Arbeitsrecht, Steuern, Infrastruktur, geistiges Eigentum und Immobilien. Neben der Arbeit an Großprojekten und mit Investoren und IFIs, darunter eine Reihe von Fortune-500-Unternehmen, hat die Kanzlei zur Entwicklung einer modernen Handelsgesetzgebung und eines modernen Regulierungsrahmens beigetragen, indem sie an der Ausarbeitung von Gesetzen zu gesicherten Transaktionen, Finanzleasing, Pensionsfonds, kollektiven Investmentfonds, Telekommunikation, Konzessionen, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz beteiligt war. Darüber hinaus wird die Kanzlei von IFLR1000,Chambers und Legal 500 sehr gut bewertet.

"Da sich das Geschäftsumfeld weiter verändert und die Geschäftstätigkeit unserer Mandanten weiter wächst, möchten sie mit einer Kanzlei zusammenarbeiten, die über die Kompetenzen, das Wissen und die Fähigkeit verfügt, sich an ihre sich entwickelnden Bedürfnisse anzupassen", sagte Perparim. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird uns in die Lage versetzen, unsere Fähigkeiten zu verbessern und das Wachstum unserer Mandanten zu unterstützen, indem wir über alle Grenzen hinweg einen nahtlosen Service anbieten."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Unsere Expansionsstrategie hat es unserer Organisation ermöglicht, unsere Plattform schnell global zu skalieren und eine beeindruckende Präsenz zu schaffen, die aus Firmen besteht, die in ihren jeweiligen Märkten den Standard für Kundendienstleistungen setzen. Perparim und sein Team bilden da keine Ausnahme und beweisen höchste professionelle Standards und eine Verpflichtung zur Verantwortlichkeit. Sie bieten eine zusätzliche synergetische Abdeckung der Region und integrieren sich gut in unseren globalen Ansatz."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 210 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

