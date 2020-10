Bestehender VCAS-Kunde entscheidet sich für Sicherheits-Upgrade und nutzt die Leistungsfähigkeit des SaaS-Modells

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute bekannt gegeben, dass Agile Content (BME Growth: AGIL.MC) seinen geschützten Videodienst um die Lösung Verimatrix Multi-DRM erweitert hat, die über die Verimatrix Secure Cloud für den beliebten OTT-Dienst AgileTV bereitgestellt wird. AgileTV ist der E2E-OTT-Dienst, der vollständig von Agile Content verwaltet wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.agiletv.es.

Die Multi-DRM-Lösung von Verimatrix, die Komplexitäts- und Sicherheitsprobleme löst und Agile Content dabei die volle Kontrolle über sein AgileTV-Serviceangebot und seine Abonnentenbetreuung garantiert, bietet eine beispiellose Sicherheit durch nachweisliche Zuverlässigkeit, Geschäftskontinuität und zentral gehostete Security-Fähigkeiten.

"Als wir Verimatrix konsultierten, um in Ergänzung zu unserem VCAS-Upgrade eine umfassende Cloud-Migration durchzuführen, waren wir auf ein sehr komplexes Projekt vorbereitet, der gesamte Prozess erwies sich jedoch als absolut reibungslos", so Monica Rayo, COO, Agile Content. "Wir sind sehr zufrieden mit der Implementierung einer einfachen, aber skalierbare DRM-Lösung innerhalb desselben Frameworks, das unsere Inhalte weiterhin mit modernster Sicherheitsfunktionalität schützt."

Verimatrix VCAS und Multi-DRM, die in der Cloud gehostet werden, bieten Agile Content eine umfassende Multi-Screen-Lösung für anspruchsvolle Content-Security und Monetarisierung über ein flexibles und kostengünstiges SaaS-Modell, das sich in Echtzeit an die vom Studio vorgegebenen Sicherheitsstandards anpasst.

"Mit der Implementierung der gesamten Suite an Sicherheitslösungen durch Verimatrix ist Agile Content für den bestmöglichen Erfolg und den größten Ertrag aus seinen Sicherheitsinvestitionen vorbereitet", so Asaf Ashkenazi, COO, Verimatrix. "Mit einem einheitlichen, durchgängigen Security-Framework, das vom weltweiten 24/7/365-Kundensupport von Verimatrix profitiert, hat Agile Content einen klaren Wettbewerbsvorteil auf dem hochkomplexen OTT-Markt."

Um mehr über Verimatrix Multi-DRM zu erfahren, besuchen Sie www.verimatrix.com/solutions/multi-drm.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

Über Agile Content

Agile Content (BME Growth: AGIL.MC) ist ein Anbieter von OTT-Diensten, TV-Kanälen und Content-Aggregatoren, der Telco- und Medienunternehmen mit einem modularen Ansatz bei ihrer TV-Strategie unterstützt. Bewährte Technologie, Premium-Inhalte, redaktionelle Angebote sowie Betriebs- und Entwicklungsfähigkeiten sind einige der Werte, die Agile Content seinen Partnern bereitstellt. Besuchen Sie www.agilecontent.com.

