HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu US-Wahlen:



"Wer die Demokratie retten will, der muss die Mitte stärken. Das bedeutet in der Regel, auf die Wucht der Begeisterung zu verzichten, die radikale politische Positionen erzeugen können. Stattdessen muss man die Ruhe der Vernunft ertragen können. Jeder, der einmal bei einer Biden-Wahlkampfveranstaltung war, weiß, wie sich das anhört. Nach höflichem Applaus. Dem Vergleich zu Trumps Mega-Spektakeln können diese Veranstaltungen nicht standhalten. Dass Joe Biden es in diesem emotional so überreizten Amerika dennoch geschafft hat, die politische Mitte hinter sich zu vereinen, und das sogar ohne die Progressiven in seiner Partei zu verlieren, ist dann doch ziemlich beeindruckend."