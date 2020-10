Köln (ots) -+++ ACHTUNG: Sperrfrist Donnerstag, 29.10., 6 Uhr (frei fürDonnerstagszeitungen und für Agenturen mit Übernahme desSperrfristvermerks)+++Der Westdeutsche Rundfunk verleiht den WDR Jazzpreis 2021 an dieSängerin und Komponistin Tamara Lukasheva in der Kategorie"Komposition". In der Kategorie "Improvisation" setzte sich PosaunistMatthias Muche durch, der Sänger Rabih Lahoud erhält die Auszeichnungin der Kategorie "Musikkulturen". Über den Nachwuchspreis freut sichdie Süd Beat Big Band des Humboldt-Gymnasiums in Köln. Der Ehrenpreis2021 geht an das PENG Kollektiv in Essen. Der WDR Jazzpreis istinsgesamt mit 30.000 Euro dotiert.WDR 3 Programmchef Matthias Kremin: "Ich gratuliere allen WDRJazzpreisträgerinnen und Jazzpreisträgern herzlich. Wir teilen ihreLeidenschaft für Musik und wir wollen ihre Kreativität und ihrEngagement auszeichnen und sichtbar machen."Die Preisverleihung findet am Samstag, 30. Januar 2021, um 20 Uhr imKulturradio WDR 3 und online statt, die Moderation übernimmt erneutGötz Alsmann. Die WDR Big Band wird an diesem Abend erstmals dieKomposition der Gewinnerin Tamara Lukasheva spielen. In denvergangenen vier Jahren wurde der WDR Jazzpreis im Theater Güterslohverliehen, 2021 müssen der WDR und die Stadt Gütersloh Corona-bedingtdarauf verzichten.Der WDR vergibt den WDR Jazzpreis an Musiker*innen ausNordrhein-Westfalen. Eine achtköpfige Jury aus ehemaligen WDRJazzpreisträger*innen, Veranstalter*innen sowie Journalist*innenwählt die Gewinner*innen der Kategorien Komposition, Improvisationund Musikkulturen aus. Der Nachwuchspreis wird wieder in Kooperationmit dem Landesmusikrat NRW verliehen. Den Ehrenpreis wählt die WDR3-Jazzredaktion aus.Weitere Informationen zu den Preisträgern des WDR Jazzpreises findenSie auf jazz.wdr.de.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4747142