DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Die Staatsanwaltschaft München I hat einen Vertrauten des untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstands Jan Marsalek festgenommen. Der festgenommene Geschäftsmann soll in einer Firma aus Marsaleks Umfeld mehr als 2,5 Millionen Euro beiseite geschafft haben und nun in Untersuchungshaft kommen. (SZ)

APPLE - Milliarden Nutzer suchen etwas im Netz, Google findet es und profitiert sowohl von Anzeigeneinnahmen als auch von den Daten, die dabei gesammelt werden. Wie lukrativ das ist, lässt sich auch daran ermessen, dass der Konzern bislang geschätzte acht bis zwölf Milliarden Dollar allein an Apple zahlt, damit der iPhone-Hersteller die Google-Suche als Standard auf seinen Handys installiert. Die Frage ist nur, wie lange noch. Denn auch Apple soll inzwischen an einer eigenen Suchmaschine tüfteln - und kommt mit diesem Projekt wie es scheint auch voran. Auf Handys mit der Version 14 von Apples Betriebssystem iOS werden bereits eigene Suchergebnisse angezeigt, wenn auch nur in sehr begrenztem Umfang: Sie erscheinen nur dann, wenn der Nutzer den Startbildschirm nach rechts wischt und das Suchfenster nutzt, das anschließend angezeigt wird. Bei der Suche auf Webseiten erscheinen wie gewohnt das Google-Logo und die dazugehörigen Suchergebnisse. (SZ/FAZ)

AMAZON - Amazon gerät schon wieder mit dem Bundeskartellamt aneinander. Die Wettbewerbshüter haben ein weiteres Verfahren gegen den Online-Händler eingeleitet und nehmen dabei auch Apple als Amazon-Lieferanten ins Visier. "Wir möchten klären, ob und inwieweit Amazon mit Markenherstellern zu Lasten von Dritthändlern kooperiert", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. (FAZ)

SACHSEN ENERGIE - Anfang 2021 will Sachsen Energie an den Start gehen. Es wäre der größte unabhängige Versorger im Osten Deutschlands - und er soll sich gegen die Dominanz von Eon behaupten. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 01:26 ET (05:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.