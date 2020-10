Das Unternehmen GridX hat unter der Produktbezeichnung "Xenon Charge" ein neues, modulares Lastmanagement angekündigt. Je nach Kundenanforderungen kann so zwischen drei verschiedenen Lösungsmodellen gewählt werden. Mit den drei Optionen will GridX nach eigenen Angaben erreichen, dass Kunden "individuell und flexibel" auf verschiedene Angebote zurückgreifen können. So soll sich das Lastmanagement laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...