Die Grupo Ageas Portugal, die mit 1.281 Mitarbeitern und über 2.722 Maklern rund 1,7 Millionen Kunden betreut, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen für FRISS Fraud Detection at Claims entschieden hat, um die digitale Bearbeitung von Schadenfällen effizienter zu gestalten und seine Kunden vor betrügerischen Ansprüchen zu schützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201028005843/de/

Die Grupo Ageas Portugal hat sich für FRISS entschieden, um die digitale Bearbeitung von Schadenfällen effizienter zu gestalten. (Graphic: Business Wire)

Die Echtzeitlösung von FRISS bietet eine einzigartige Kombination aus vorkonfigurierten Risiko- und Betrugsindikatoren und leistungsstarken KI-Technologien wie Prognosemodellen, Netzwerkanalyse und Text-Mining. Mit dieser flexiblen und zukunftssicheren Betrugslösung wird die Grupo Ageas Portugal ihre digitale Transformation weiter vorantreiben und den Betrieb auf sichere Weise optimieren. Die Kunden erhalten so einen Service, der über den Versicherungsschutz hinausgeht, während hohe Risiken automatisch für weitere Untersuchungen markiert werden.

Die FRISS-Lösung ist bereits in Duck Creek Claims vorintegriert. Um ihren Schadensachbearbeitern eine nahtlose Erfahrung zu bieten, setzt die Grupo Ageas Portugal auf die Anywhere Enabled Integration für diese Lösung, die über die Content-Exchange-Plattform von Duck Creek verfügbar ist. Dadurch wird nicht nur ein schneller Kundenservice für die Kunden des Versicherers gewährleistet, sondern auch die Anzahl der Falschmeldungen begrenzt, so dass die Mitarbeiter die Zeit haben, sich auf ihre Kunden zu konzentrieren.. Dies ist ein großartiges Beispiel für eine technologieorientierte Innovationspartnerschaft.

Sjoerd Smeets, Chief Risk Officer der Grupo Ageas, sagt: "Mit der Wahl von FRISS haben wir uns für ein Unternehmen entschieden, das sich voll und ganz auf die Betrugsprävention konzentriert. Während des Auswahlverfahrens konnten sie uns mit ihren Branchenkenntnissen, guten technischen Lösungen und ganz besonders ihrer Flexibilität überzeugen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit FRISS mehr Betrugsfälle aufdecken, Schadenfälle schneller bearbeiten und unseren Kunden noch mehr Qualität bieten können."

Ariane Braam-Verkoren, Global Alliance Manager bei FRISS, fügt hinzu: "Bei FRISS arbeite ich daran, unser Geschäft auf viele neue Gebiete weltweit auszuweiten. Es freut mich zu sehen, dass so viele Versicherer gemeinsam mit uns daran arbeiten, Versicherung ehrlicher zu machen. Wir sind stolz darauf, die Grupo Ageas an Bord zu haben und ihr bevorzugter Partner bei der Betrugsbekämpfung in Portugal zu sein."

"Damit wir unseren Kunden die beste Risiko- und Betrugserkennung bieten können, war es für uns entscheidend, mit einem Partner wie FRISS zusammenzuarbeiten", sagt Juan Antonio Costa, Country Manager für Spanien und Portugal bei Duck Creek Technologies. "Ihre Lösung nutzt hochmoderne Technologien wie maschinelles Lernen und KI. Mit diesem Schritt in ihrer digitalen Transformation hat die Grupo Ageas Portugal eine ausgezeichnete Wahl für ihre Kunden und für die Effizienz des Unternehmens getroffen."

FRISS Fraud Detection at Claims wird bei der Grupo Ageas Portugal in den Geschäftsbereichen Kfz, Immobilien, Arbeitsunfallversicherung und Personenunfallversicherung eingeführt.

Über die Grupo Ageas Portugal

Die 1824 gegründete Ageas ist ein internationaler Versicherungskonzern mit Sitz in Brüssel, der in 14 Ländern in Europa und Asien vertreten ist. Ageas ist seit 2005 in Portugal aktiv und investiert in das Land als einen der Hauptmärkte, in dem sich das Unternehmen durch starke Partnerschaften weiterentwickeln will. Über die Ageas-Stiftung trägt das Unternehmen zur Entwicklung des Landes und der Gesellschaft bei und hilft Kunden, Risiken und unerwartete Ereignisse bereits im Voraus zu erkennen und sich gegen sie zu schützen, damit sie sich jetzt und in Zukunft sicher und sorglos fühlen können. Die Grupo Ageas Portugal will Menschen eine emotionale und relevante Erfahrung bieten, ein Referenzpartner in Sachen Versicherungen und der beste Arbeitsplatz für unternehmerisch denkende Menschen sein. Dafür verlassen wir uns auf unsere 1.281 Mitarbeiter und 2.722 Makler, die den rund 1,7 Millionen Kunden der verschiedenen Marken Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental und Seguro Directo einen hervorragenden Service bieten. Zur Diversifizierung des Geschäfts und um nah an den Kunden zu sein, bietet die Grupo Ageas Portugal über Clínica Médis, Kleya, Go Far, Ageas Repara und Mundo Ageas neben Versicherungen ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Weitere Informationen finden Sie auf der Website. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn oder Instagram.

Über Duck Creek Technologies:

Duck Creek Technologies ist ein führender Anbieter von Kernsystemlösungen für Komposit-Versicherer und die allgemeine Versicherungsbranche. Mit der SaaS-Lösung Duck Creek OnDemand werden Versicherer in die Lage versetzt, Unsicherheiten zu reduzieren und Marktchancen schneller als ihre Wettbewerber zu ergreifen. Die Lösungen von Duck Creek bieten umfassende Funktionalität und sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.duckcreek.com.

Über FRISS

FRISS konzentriert sich zu 100 auf die automatisierte Betrugs- und Risikoerkennung für Komposit-Versicherer weltweit. Die KI-basierten Erkennungslösungen für Underwriting, Schadenbearbeitung und Betrugserkennung helfen über 175 Versicherern dabei, ihr Geschäft auszubauen. FRISS erkennt Betrug, mindert Risiken und unterstützt die digitale Transformation. Die Implementierung erfolgt innerhalb von vier Monaten und Versicherer erzielen einen bis zu zehnfachen ROI und eine Steigerung um 80 bei der Schnellschaden-Bearbeitung von Versicherungsanträgen und Schadenfällen.?Mit FRISS-Lösungen senken Sie Ihre Verlustquoten, verwirklichen ein profitables Portfoliowachstum und verbessern die Kundenzufriedenheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.friss.com oder Twitter.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201028005843/de/

Contacts:

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Raúl Fernández Villota

FRISS Iberia Manager

+34 685 40 33 51

raul.fernandez.villota@friss.com

Ruud van Gerwen

FRISS Head of Global Marketing

+31611516349

ruud.van.gerwen@friss.com