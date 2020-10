Der Mittwoch vollzog einen ähnlichen Ablauf wie an den Vortagen dieser Woche. Mit einer Kurslücke eröffnet er bereits tiefer und zeigte dann weiteren Druck auf der Unterseite. Damit hat der DAX nun 1.000 Punkte seit dem Wochenstart verloren. Mit welchen Voraussetzungen startet der Donnerstag? Blick auf die Wochenmitte Es erinnerte ein wenig an den Montag. Die Eröffnung fand mit einer Kurslücke statt und brachte direkt weiteren Druck in den Markt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...