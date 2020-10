DJ Symrise wächst, aber weniger deutlich als erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise ist im dritten Quartal weiter gewachsen, aber nicht so deutlich wie von Analysten erwartet. Der Duftstoff- und Aromenhersteller steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 5,9 Prozent auf 2,703 Milliarden Euro. Das starke Plus geht überwiegend auf die im November vergangenen Jahres übernommene ADF/IDF-Unternehmensgruppe zurück. Organisch wuchsen die Erlöse um 3,3 Prozent (3. Quartal: 3,1 Prozent).

Analysten hatten dem Unternehmen im Konsens mit 2,718 Milliarden Euro etwas mehr Umsatz zugetraut. "Die Verschiebung der Konsumentennachfrage, die sich bereits in den ersten sechs Monaten zeigte, hat sich im dritten Quartal nahezu gleichbleibend fortgesetzt", sagte Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram. "Produktlösungen für Nahrungsmittel sowie für Körperpflege und Hygiene fragten Kunden weiter gut nach, während Luxusartikel wie Feinparfümerie weniger stark nachgefragt wurden."

Symrise bestätigte das Ziel, mit 3 bis 4 Prozent auch im laufenden Jahr schneller zu wachsen als der Markt und eine EBITDA-Marge von 20 bis 22 Prozent zu erwirtschaften.

