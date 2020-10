In Deutschland steigt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle kontinuierlich an. Ebenso ist es mit der Zahl der Personen, die im Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Doch wie ist es bei unseren direkt angrenzenden Nachbarn? Insgesamt ist die Situation in diesen Nachbarländern zum Teil weitaus kritischer als in Deutschland. Dabei ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...