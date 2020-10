Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Gestensteuerung, Objektverfolgung, AE/AF-Sperre, Objektivauswahl, Motionlapse mit benutzerdefinierter Wegpunkteinstellung und weitere Aktualisierungen sind jetzt verfügbarHohem Tech, ein auf Kardantechnologie spezialisiertes, weltweit führendes Unternehmen, hat seinen Smartphone-Gimbal iSteady X mit Gesichtsverfolgung jetzt mit mehreren neuen Funktionen aufgerüstet. Durch Aktualisierung der App und der Firmware können Anwender Objektverfolgung, Gestensteuerung, Scharfeinstellung / Belichtung manuell oder fixiert, Linsenauswahl, Batteriestatusanzeige und andere bemerkenswerte Verbesserungen von iSteady X nutzen.iSteady X ist der neueste Smartphone-Gimbal von Hohem und die Nummer 1 unter den Bestsellern von Telefon-Gimbals bei Amazon. Kürzlich hat Hohem ein großes Update von iSteady X vorgenommen, das mehrere neue Funktionen mit den folgenden bemerkenswerten Optimierungen enthält:- Gestensteuerung: Beginnen Sie ganz einfach mit der Videoaufnahme oder machen Sie Fotos, indem Sie High Five oder eine V-förmige Handbewegung zeigen - extrem nützlich für Selfies oder Gruppenfotos, ohne das Telefon zu berühren, auch ein idealer Helfer für Reisen, Partys und Familienfeiern.- Objektverfolgung: Sie können ein bewegliches Objekt, wie z. B. ein niedliches Haustier, einfach verfolgen, indem Sie das Objekt auf dem Smartphonebildschirm auswählen - die Kamera folgt den Bewegungen des Objekts.- Scharfeinstellung / Belichtung manuell oder fixiert: Ermöglicht es Benutzern, die Fokus- und Belichtungswerte bei der Verwendung der Kamera manuell einzustellen oder zu fixieren.- Anpassung der Kameraparameter: Ermöglicht es Benutzern, die Einstellungen der Kameraparameter zu ändern und ihren iSteady X zu personalisieren.- Einstellen der Fokusrate: Ermöglicht es Benutzern, die Geschwindigkeit der Scharfstellung ihren Wünschen entsprechend anzupassen.- Timer: Ermöglicht es Benutzern, den Timer für Aufnahmen einzustellen.- Motionlapse mit individueller Wegpunkteinstellung: Ermöglicht es Benutzern, dem Zeitraffermodus Kamerafahrten hinzuzufügen, indem sie Wegpunkte definieren- Linsenauswahl: Die Auswahl bietet mehr Optionen für die rückwärtige Kamera, wie Haupt-, Weitwinkel- und Telefoto-Kamera.- Support-Anzeige: Ermöglicht das Hinzufügen des Batteriestatus für den Gimbal und das Smartphone sowie die Anzeige der Betriebsart.- Der Gimbal kann eingeschaltet werden, auch wenn kein Smartphone montiert ist. Preise und VerfügbarkeitAuf der offiziellen Website von Hohem (http://www.hohem.com/) für 69 Dollar verfügbar. Zum Kauf klicken Sie auf den Link: https://www.hohem.com/products/isteady-xInformationen zu HohemHohem Tech ist ein auf Kardantechnologie spezialisiertes Unternehmen mit starker, unabhängig entwickelter Technik, Produktion und Vertrieb. Das Motto von Hohem ist 'Make the moment, Enjoy it', Freude gibt allem Sinn. Hohem möchte vermitteln, dass es jeder Augenblick des Lebens wert ist, festgehalten zu werden.Folgen Sie uns auf den Sozialen Medien:Website: www.hohem.com (https://www.hohem.com/)Facebook: www.facebook.com/HohemGlobal (http://www.facebook.com/HohemGlobal)Instagram: www.instagram.com/hohemtech (http://www.instagram.com/hohemtech)YouTube: www.youtube.com/c/HohemTechOfficial (http://www.youtube.com/c/HohemTechOfficial)Video - https://www.youtube.com/watch?v=6VrRASUf54M Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1171973/HOHEM_Logo.jpgPressekontakt:Hohem Marktmarketing@hohem.com+86-755-86573216-8006Original-Content von: Hohem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144596/4747795