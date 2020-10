DJ Impfkommissions-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut rechnet damit, dass eine umfassende Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus bis ins Jahr 2022 dauern wird. "Auch wenn es bald Impfstoffe gibt, wird die Impfung der gesamten Bevölkerung Ende 2021 meines Erachtens noch nicht abgeschlossen sein", sagte der Virologe Thomas Mertens den Funke-Zeitungen. Wenn man etwa pro Tag 100.000 Menschen impfen würde, was bereits eine Herausforderung sei, brauche man 150 Tage, um 15 Millionen Menschen zu impfen.

Der Stiko-Vorsitzende warnte vor übermäßiger Eile beim Start der Impfungen: "Es kommt nicht darauf an, vier Wochen früher oder später mit dem Impfen anzufangen." Alles müsse gut vorbereitet sein: Vor allem Transport und Lagerung, die Einrichtung der regionalen Impfzentren und die bundesweit zeitgleiche Dokumentation der Impfungen, aber auch die Auswertung der Sicherheitsaspekte und des medizinischen Impferfolgs. Mertens rechnet zudem damit, dass es angesichts eines zunächst knappen Impfstoffs Konflikte geben werde: Es werde nicht nur "zu Diskussionen um die gerechte Zuteilung" kommen. "Es kann auch sein, dass einzelne, die nicht gleich zum Zuge kommen, dagegen klagen werden."

Wie Mertens ankündigte, sollen die ethischen Rahmenbedingungen für eine Priorisierung eines möglichen Impfstoffs Anfang nächster Woche veröffentlicht werden: Nach intensiven Diskussionen unter den beteiligten Experten der Stiko, des Deutschen Ethikrats und der Leopoldina würden Ende dieser Woche die Beratungen abgeschlossen. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen zunächst so genannte "vulnerable" Gruppen geimpft werden, also Personen mit hohem Gesundheitsrisiko. "Entscheidend für eine möglichst große Akzeptanz der Impfstoffverteilung in der Bevölkerung wird eine gute Kommunikation sein", betonte der Virologe.

