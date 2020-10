Nach klaren Kursverlusten zur Wochenmitte zeichnet sich am Wiener Aktienmarkt am Donnerstag zunächst eine Stabilisierung ab. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um unwesentliche 0,02 Prozent tiefer bei 2.053 Einheiten. Am Mittwoch hatte der ATX um 2,87 Prozent schwächer bei 2.053,38 Punkten geschlossen. Positive Vorgaben kamen von den US-Futures, ...

