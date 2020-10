Die Zahl der Neuinfektionen steigt, die Politik wird radikaler. Mit Folgen: Die erneuten Einschränkungen drohen nach Einschätzung von Volkswirten den wirtschaftlichen Aufschwung abzuwürgen. Nun stehen die Präsidentschaftswahlen in den USA an. Auch diese könnte - zunächst jedenfalls - einen negativen Einfluss auf die Märkte haben."Der Aufschwung wird sehr wahrscheinlich deutlich ausgebremst werden", so Claus Michelsen, Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Das Pandemiegeschehen ...

