Die bisherige Unsicherheit beim Bezahlen bei Ebay Kleinanzeigen wird massiv reduziert. Das kostet allerdings eine Gebühr. Der Onlinemarkt Ebay Kleinanzeigen führt eine Bezahlfunktion ein. Das gab das Unternehmen am 29. Oktober 2020 bekannt. Für die Sicher-bezahlen-Funktion verlangt der Betreiber eine Gebühr in Abhängigkeit von der vereinbarten Kaufsumme, die der Käufer bezahlen muss. Die Höhe wird vom Betreiber bisher nicht angegeben. Verkäufer müssen den Artikel dazu mit Nachweis versichert an den Käufer schicken. ...

