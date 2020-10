von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Auf dem Weltmarkt für Suchdienste ist Google das Maß der Dinge, die Amerikaner kommen bei Internetsuchen per Smartphone auf einen Marktanteil von 88 Prozent. In China sieht die Sache anders aus. Hier dominiert die Maschine des heimischen Internetkonzerns Baidu die Bildschirme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...