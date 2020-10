Mittlerweile hinterlässt das negative Marktsentiment auch Spuren am Credit Markt, so weitete sich das EUR High-Yield Segment (HEAF) gestern um 22 BP (Stichwort Risky Assets) aus, hingegen kam es beim Investmentgrade Segment mit 2 BP lediglich zu moderaten Spreadausweitungen im Tagesverlauf. Im Financial Segment zeigte sich ein leicht anderes Gesamtbild. Bislang zeigten sich die Spreadniveaus unbeeindruckt; jedoch kam es gestern zu einer spürbaren Reaktion: So weiteten sich die nachrangigen Bankanleihen um 10 BP während sich die Senior Emissionen durchschnittlich um 5 BP weiter notierten. Da kommt es wenig überraschend, dass sich dieses Bild auch am Primärmarkt widerspiegelt. So dürfte die Emissionswoche Volumensseitig die schwächste seit den Sommermonaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...