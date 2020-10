Die OMV und Mubadala Investment Company haben die Transaktion abgeschlossen, mit der die OMV von Mubadala eine zusätzliche 39 Prozent-Beteiligung an Borealis, ein führendes, weltweit tätiges Chemieunternehmen, erwirbt. Die Transaktion wurde gemäß der im März dieses Jahres angekündigten Vereinbarung im erwarteten Zeitplan und in Übereinstimmung mit allen regulatorischen Anforderungen abgeschlossen. Die OMV hält nun eine 75 Prozent Beteiligung und Mubadala behält 25 Prozent an Borealis. Die OMV hat Anspruch auf alle Dividenden in Bezug auf die zusätzlichen Aktien der Borealis, die nach dem 31. Dezember 2019 ausgeschüttet werden. Die OMV wird die Ergebnisse der Borealis in ihren Finanzberichten voll konsolidieren. Im Jahr 2019 ...

