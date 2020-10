DJ Merkel sieht Deutschland "in einer dramatischen Lage"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat anlässlich ihrer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag an die Menschen appelliert, die neuerlichen Corona-Maßnahmen einzuhalten. "Wir befinden uns in einer dramatischen Lage", sagte Merkel. "Sie betrifft uns alle, ausnahmslos." Sie könne die Frustration vieler verstehen, die sich nun erneut massiv einschränken müssten. Dennoch seien die am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten gefassten Beschlüsse "geeignet, erforderlich und verhältnismäßig", so Merkel.

Es gehe darum, die Kontakte generell und systematisch zu reduzieren. Merkel wandte sich gegen Maßnahmen, bei denen etwa Risikogruppen vollständig abgeschirmt würden. Dies "kann kein milderes Mittel sein", betonte sie. "Diese Pandemie ist eine medizinische, ökonomische, soziale, politische und eine psychische Bewährungsprobe", so die Kanzlerin.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 04:23 ET (08:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.