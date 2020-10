Eine Verkaufslawine hat den technologielastigen US-Index Nasdaq 100 gestern erneut massiv unter Druck gebracht. Die wichtige Marke von 11.600 Punkten wurde nachhaltig durchbrochen und der Weg in Richtung Septembertiefs unter 10.700 Punkten frei gemacht. An welchen Marken die Händler nun Orientierung finden, erfahren Sie direkt in diesem Beitrag sowie in der Videoanalyse mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Verkaufslawine in vollem Gang Tickmill-Analyse: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...