70% der deutschen Unternehmen geben an, den Einstieg in die Elektromobilität zu planen und eine eigene Ladeinfrastruktur aufzubauen - und der Anteil steigt rasant. Warum? Das Unternehmertum hat erkannt: zukunftsfähige Flotten fahren elektrisch. Unternehmen, die langfristig denken, schaffen sich neben einer elektrischen Flotte auch eigene Lademöglichkeiten an. Was Unternehmen brauchen, sind einfache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...