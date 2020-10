Berlin (ots) - Am Mittwoch beschlossen Bund und Länder neue, einschneidende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Nachrichtensender WELT berichtete den ganzen Tag lang live und begleitete die Diskussionen über die Entscheidungen. Am Nachmittag erzielte die Live-Übertragung der Pressekonferenz mit Angela Merkel, Michael Müller und Markus Söder einen Marktanteil von 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.Über den gesamten Tag kam WELT auf einen Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent. Die hohe Verweildauer bestätigt das große Interesse an diesem wichtigen Thema: Durchschnittlich 44 Minuten blieben die WELT-Zuschauer dran.Das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT und N24 Doku rückte gestern mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent im Senderranking unter die Top 10 der deutschen TV-Sender.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV / WeltN24 Marketing & Commercial SalesDaten z.T. vorläufig gewichtetPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4747916