LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alles in allem sei das dritte Quartal für den Essensauslieferer ziemlich solide verlaufen, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verbessert hätten sich die Aktivitäten in der Region Naher Osten und Nordafrika. Ross schraubte die Schätzungen für die Zahl der künftigen Bestellungen nach oben und erhöhte entsprechend das Kursziel./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2020 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A2E4K43