Zürich (ots) - Digitec Galaxus gewinnt den Schweizer PR-Bild Award 2020 mit dem Foto "Aus dem Leben einer Dragqueen". Für sein Magazin Galaxus.ch portraitierte der Schweizer Online-Händler die Verwandlung des Drag-Künstlers Vitor Hugo Souza in die Kunstfigur Victoria Shakespears. Bereits zum 15. Mal vergibt die dpa-Tochter news aktuell den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen."2020 ist ein besonderes Jahr. Das spiegelt sich auch in unserem PR-Bild Award wider. Denn zum einen hätte es ohne Corona einige der Gewinnerbilder nicht gegeben, zum anderen haben wir knapp 900 Einreichungen erhalten und damit die Zahl aus dem Vorjahr um über 300 Bilder getoppt. Und auch mit den mehr als 22'000 Votings haben wir neue Rekorde gebrochen. Das ist auch kein Wunder, denn die Fotos, die dieses Jahr gewonnen haben, sind unglaublich vielfältig und bestechen durch ihr originelles Motiv, durch die Geschichte, die sie erzählen, oder durch ihre enorme handwerkliche Qualität", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG.Das Foto von Digitec Galaxus AG mit dem Titel "Aus dem Leben einer Dragqueen" überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermassen und erreichte das beste Gesamturteil für die Schweiz. Ausserdem belegt es den zweiten Platz in der Kategorie Portrait. Fotografiert hat es Thomas Kunz.Thomas Kunz, Fotograf bei Digitec Galaxus: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung! Mit dem Portrait wollten wir einen sehr persönlichen Einblick in die Welt der Dragqueens geben. Wir durften Vitors Verwandlung in Victoria mitverfolgen - insgesamt fünf Stunden. In dieser Zeit haben wir sehr viel über Make-up und Styling erfahren, aber auch über Kreativität, Mut, Ablehnung und Feindseligkeit. Mit diesem Beitrag wollen wir deshalb auch zu mehr Toleranz und Offenheit aufrufen. Unsere Message: Ein klares Ja für Vielfalt und gegen Diskriminierung."Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG, zum Siegerfoto: "Das Bild hält den Moment des Dazwischen fest. Der Mann Vitor ist noch zu sehen, aber wir erkennen auch bereits die entstehende Frau, wir erkennen Victoria. Dadurch überrascht es, aber gleichzeitig führt es uns auf eindrückliche Weise vor Augen, wie oft wir noch in Schubladendenken gefangen sind. Und das zeichnet preisgekrönte PR-Bilder aus: Sie regen uns zum Nachdenken an und haben eine klare Botschaft, die sie mit ihrer Marke verknüpfen. In diesem Fall ist es die Aufforderung: Erweitert eure Perspektive und seid offen und tolerant gegenüber allen, die aus den klassischen Rollenmustern rausfallen.In diesem Jahr gibt news aktuell aufgrund der Corona-Pandemie die Gewinner des PR-Bild Award per Video bekannt. In dem Clip verkünden die Jurymitglieder die Sieger in den Kategorien Lifestyle, NGO-Foto, Portrait, Reisen, Social-Media-Foto und Storys & Kampagnen sowie das jeweils beste PR-Bild des Jahres aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.Für Deutschland gewann in diesem Jahr das Bild "Tetris Challenge - 1800 Dinge, die Leben retten", eingereicht vom Malteser Hilfsdienst e.V. und fotografiert von Alexander Licht. Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto "Patienten aus Plastik" von der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmundi Vienna), Fotografin ist Stephanie Scholz.Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: http://www.pr-bild-award.ch/sieger2020Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder auch unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschliesslich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2020: https://www.pr-bild-award.de/downloads/gewinner-prba-2020.zipDie Gewinner 2020 im Detail:PR-BILD DES JAHRES 2020 SCHWEIZ & 2. Platz in der Kategorie "Portrait"Aus dem Leben einer DragqueenDigitec Galaxus AG / CHFotograf: Thomas KunzPR-BILD DES JAHRES 2020 DEUTSCHLAND & Kategorie-Sieger "Social Media"Tetris Challenge - 1800 Dinge, die Leben rettenMalteser Hilfsdienst e.V. / DFotograf: Alexander LichtPR-BILD DES JAHRES 2020 ÖSTERREICH & 2. Platz in der Kategorie "Social Media"Patienten aus PlastikVeterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / AFotografin: Stephanie ScholzKATEGORIE NGOPlatz 1Das erste und das letzte Bild - ein Vater verabschiedet sichTwo Little Designers für Sternenkind.org / DFotografin: Katrin MoserPlatz 2:Zeichen der Hoffnung in SyrienSOS-Kinderdörfer weltweit / DFotografin: Alea HorstPlatz 3:Corona Awareness Campaign Moria / Lesbos March / April 2020Stand by me Lesvos / Lesvosmatters.com / DFotograf: Muhannad Al-MandilKATEGORIE PORTRAITPlatz 1:Der letzte BergmannFC Schalke 04 Basketball / DFotograf: Alexander MihmPlatz 2 (& Bild des Jahres Schweiz):Aus dem Leben einer DragqueenDigitec Galaxus AG / CHFotograf: Thomas KunzPlatz 3:Karl B / Kampagne WIRLebenshilfe Wien / AFotograf: Richard PobaschnigKATEGORIE SOCIAL-MEDIA-FOTOPlatz 1 (& Bild des Jahres Deutschland)Tetris Challenge - 1800 Dinge, die Leben rettenMalteser Hilfsdienst e.V / DFotograf: Alexander LichtPlatz 2: (& Bild des Jahres Österreich)Patienten aus PlastikVeterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / AFotografin: Stephanie ScholzPlatz 3:Billie Eilish für waterisahumanrightViva con Agua de Sankt Pauli e.V. / DFotograf: Henning HeideKATEGORIE STORYS & KAMPAGNENPlatz 1:Worte sind WaffenSeiring Design Werbeagentur GmbH für Camp Stahl e.V. / DFotograf: Torsten SeiringPlatz 2:This is parenthood/ ElternseinGolin GmbH für WaterWipes / DFotografin: Kristin VicariPlatz 3:Morgenstimmung bei der Reinigung des Bismarck Denkmals in HamburgAlfred Kärcher SE & Co. KG / DFotograf: David FranckKATEGORIE LIFESTLYEPlatz 1:Burlington Twisted Heritage - Can't beat the classicsFALKE / DFotograf: Stephan GlathePlatz 2:Der berühmte "Manila Bay Sunset" / It's More Fun in the PhilippinesPhilippines Department of Tourism / DFotograf: Per-Andre HoffmannPlatz 3:Doppelbürsten Sit-upsmococo medienmanufaktur für Haarstudio Elisabeth / DFotograf: Stefan SchwarzKATEGORIE REISENPlatz 1:Ziegenherde / NepalBREPAL e.V. / DFotograf: Sebastian BullingerPlatz 2:Ford Great Escapes NorwegenFord-Werke GmbH / DFotograf: Tom KahlerPlatz 3:Kali Gandaki / NepalBREPAL e.V. / DFotograf: Sebastian BullingerJury 2020:- Matthias Ackeret, Chefredaktor "persönlich"- Mirjam Berle, Geschäftsführende Direktorin Öffentlichkeit & Fans des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)- Ricarda Bohn, Talent der #30u30-Crew 2019 & Corporate Communications Voith- Amelie Brübach, Talent der #30u30-Crew 2019 & Kommunikationsleiterin Industriemessen Messe Stuttgart- Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA- Hans-Peter Junker, Chefredaktor VIEW & stv. 