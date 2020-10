Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Geschehen der internationalen Finanzmärkte steht nach wie vor im Fokus des Coronavirus sowie der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl und der Brexit-Verhandlungen, so die Analysten der Helaba.Auf den Primärmarkt würden diese Faktoren jedoch weiterhin keinen nennenswerten Einfluss ausüben. So sei die Nachfrage ungebrochen. Zur Wochenmitte hätten weitere Emittenten den Primärmarkt genutzt, um sich zu refinanzieren. Unter anderem habe das Bundesland Sachsen ein Papier mit Laufzeit November 2029 im Umfang von 500 Mio. EUR (MS-4) platziert. Heute stehe Saarland mit einer 20-jährigen Anleihe in den Startlöchern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...