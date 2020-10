Linz (www.anleihencheck.de) - In Japan wurden die Wachstumsprognosen für dieses Jahr weiter nach unten revidiert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate liege unter 1,00%. Die Erholung der Binnenwirtschaft gehe nur schleppend voran. Und auch die Exportaussichten hätten sich wegen der Corona-Pandemie rund um den Globus deutlich eingetrübt. Der Kurs des Japanischen Yen habe seit September sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro zugelegt. Der Bank of Japan scheinen die Hände gebunden und kann im Moment dem Aufwärtstrend der Währung nicht viel entgegensetzen, so Oberbank. (29.10.2020/alc/a/a) ...

