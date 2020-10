Der Zulieferer Benteler vergrößert am Standort Schwandorf seine Produktionsfläche um rund 7.500 Quadratmeter, um Batteriewannen zu produzieren. Die Fertigstellung des Anbaus ist noch für diesen Herbst geplant. Die Produktion beginnt voraussichtlich Mitte 2021. Das Werk in Schwandorf in der bayerischen Oberpfalz gehört zur Division Automotive des Unternehmens. Benteler beschäftigt dort rund 650 Mitarbeiter. ...

