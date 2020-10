Berlin (ots) - Am Samstag feiert der Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt seine offizielle Eröffnung, zu dem auch alle in der ADV zusammengeschlossenen Flughäfen gratulieren. "Herzlich Willkommen in der Flughafenfamilie! Wir wünschen dem BER alles Gute für die Zukunft", so die gleichlautende Botschaft der Flughäfen aus Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz, die Mitglied im Flughafenverband ADV sind.Anlässlich der Eröffnung erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Die Zeiten sind nicht leicht. Corona wird als dramatische Zäsur in die Geschichte der globalen Luftfahrt eingehen. Umso wichtiger ist es, dass gerade in dieser schweren Zeit der Flughafen BER ans Netz geht. Für die gebeutelte Flughafenbranche ist es ein Zeichen der Zuversicht. Das Bedürfnis, länder- und kontinentüberschreitend zu reisen, wird bleiben. Der BER setzt mit den umfassenden Service-Angeboten für die Reisenden, der exzellenten Anbindung mit IC, Regionalbahn und S-Bahn, seinen Shoppingwelten sowie bei Umweltstandards und Energieeffizienz neue Maßstäbe".Volkswirtschaftliche Bedeutung der FlughäfenMit einer Bruttowertschöpfung in Höhe von 27 Mrd. EUR sind die Flughäfen in Deutschland ein stabiler und unverzichtbarer Wachstumsgeber sowie Garant für gleichwertige Lebensverhältnisse in den Regionen. Privat- und Geschäftsreisende sowie Frachtversender profitieren von einer weltweiten Anbindung an die Wirtschaftszentren und Tourismusregionen. Von den deutschen Flughäfen wurden 2019 mehr als 600 Flugziele im Passage- und Frachtverkehr durch Direktflüge erreicht. "Tatsache ist, dass der BER voraussichtlich auf lange Zeit die letzte große Neueröffnung eines Flughafens bleiben wird. Die Inbetriebnahme des BER ist somit ein notwendiger Schritt, um die Zukunftssicherung des Luftverkehrsstandortes Deutschland zu stabilisieren. In einer international vernetzten Welt sind der Luftverkehr und die Flughäfen ein wichtiger Garant für den Wohlstand in Deutschland", sagt Beisel abschließend.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44169/4748036