- BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2750 (2550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MORRISON SUPERMARKETS TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - TARGET 180 P - BERENBERG CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 235 (265) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3500 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1160 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PLC TARGET TO 5800 (5500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2449 (2422) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 200 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1725 (1750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2275 (2250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 30 (65) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 176 (175) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LBBW CUTS BP PRICE TARGET TO 270 (330) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 640 (470) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'BUY'



