APA ots news: Drei Netz mit Note "Sehr gut" beim Smartphone Magazin Netztest. - ANHANG

Wien (APA-ots) -



* 91,1 % der Gesamtpunkte und Testnote "Sehr gut" beim neuen Netztest des Smartphone Magazins.

* Bestwerte in Test-Kategorien "Telefonie" und "Browsertest", höchster 4G-Anteil.

* 319 von 350 erzielbaren Punkten in der Gesamtwertung.

Mit zwei Messfahrzeugen hat das Smartphone Magazin bei seinem jüngsten Netztest in Österreich in Summe 7.500 km in Stadt und Land zurückgelegt und 330.000 Messungen in sechs Kategorien durchgeführt. Während das Drei Netz die Teilwertungen bei "Telefonie" mit der höchsten Call Success Rate und beim "Browsertest HTTP" für sich entscheiden konnte, überzeugte das Unternehmen beim "Datentransfer" und der "Netzabdeckung" mit dem höchsten 4G-Anteil.



Das Fazit des Smartphone Magazins: "Den Österreichern steht ein potentes Mobilfunknetz zur Verfügung."



Jan Trionow, CEO von Drei: "Die Note "Sehr gut" beim Netztest 2021 des Smartphone Magazins ist eine schöne Auszeichnung speziell angesichts der wesentlich stärkeren Nutzung innerhalb der letzten Monate. Da wir uns bei der jüngsten Frequenzauktion zur Versorgung der meisten bisher unterversorgten Gebiete verpflichtet haben, planen wir aktuell das größte Netzausbau-Programm in der Geschichte von Drei. Unser neues 5G Netz wird punkto Netzqualität und Flächenversorgung neue Maßstäbe setzen."



Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 417 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.



Rückfragehinweis:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch@drei.com

www.drei.at/Presse



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0087 2020-10-29/11:03