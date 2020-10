US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden werde Amerikas Verbündete in der Handelspolitik mit China konsultieren, sollte er die Wahl gewinnen, sagten die Top-Berater der Demokraten am späten Mittwoch in einem Reuters Interview. Jeffrey Prescott, ein ehemaliger hochrangiger Außenpolitiker der Obama Regierung, sagte "Das Scheitern der Trump Regierung war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...