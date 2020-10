Heidelberg (ots) - Fahrverhalten ist entscheidendFangen wir mit dem Offensichtlichen an: Wie viel Sie bezahlen hängt von Ihrem eigenen Fahrverhalten und Ihrer bisherigen Unfallbilanz ab. Besonders wichtig ist dafür die Schadenfreiheitsklasse. Sie bestimmt sich danach, wie lange Sie schon schadenfrei unterwegs sind, und ist nur für die Kfz-Haftpflicht und die Vollkasko relevant. In der Teilkasko spielt sie keine Rolle, da die dort abgesicherten Schäden nicht vom Fahrer selbst verursacht werden (hier geht es vor allem um Dinge wie Diebstahl oder Unwetterschäden). Im Klartext bedeutet das also: Je länger Sie ohne Schaden fahren, desto günstiger wird Ihre Kfz-Versicherung.Vielfahrer und junge Menschen zahlen mehrEin anderer Faktor ist, wie häufig Sie Ihr Auto nutzen. Wer sehr wenig oder nur kurze Strecken fährt, für den kommen im Jahr vermutlich nicht mehr als 10.000 Kilometer zusammen. Fahrer, die häufig fahren oder sehr lange Strecken hinter sich legen, sind allein durch die Zeit hinter dem Steuer länger dem Risiko eines potenziellen Verkehrsunfalls ausgesetzt. Für Vielfahrer ist die Kfz-Versicherung daher in der Regel teurer.Auch wie alt Sie sind und wie lange Sie bereits einen Führerschein haben, verändert den Preis Ihrer Kfz-Versicherung. Weshalb? Weil jüngere, unerfahrene Fahrer tendenziell ein höheres Risiko bergen. Fahrer zwischen 30 und 50 Jahren werden dagegen als am risikoärmsten eingestuft.Wie andere fahren beeinflusst Ihren TarifSo weit, so gut. Spannend wird es, weil auch das Fahrverhalten anderer Menschen beeinflusst, wie viel Sie bezahlen. Warum? Weil Versicherungstarife auf Erfahrungswerten basieren. Wenn Fahrer eines bestimmten Automodells besonders häufig einen Unfälle haben, so steigt für dieses Automodell der Tarif. Zugrunde gelegt werden die Schadenssummen der letzten drei Jahre pro Automodell: je höher die Summen, desto schlechter die Typklasse. Dabei wird zwischen Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkasko-Schäden unterschieden.Je nach Marke und Modell sind die Unterschiede erheblich. Ob die gemeinen Vorurteile gegen Fahrer bestimmter Fahrzeugmodelle stimmen? Das lässt sich mit einem Blick auf die Liste des GDV (https://www.dieversicherer.de/versicherer/auto---reise/typklassenabfrage) herausfinden. Der GDV hat darin alle Automodelle in verschiedene Typklassen für Kfz-Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko eingestuft.Für die Versicherer sind die Typklassen aber nicht verbindlich, sondern dienen als Orientierung. Am Ende entscheidet der Versicherer selbst, wie sehr die verschiedenen Automodelle sich auf die Beitragshöhe auswirken. Es lohnt sich also, die Angebote verschiedener Versicherer zu vergleichen.Das gleiche Prinzip gilt für Ihren Wohnort. Konkret geht es hier darum, wie sich das Unfallgeschehen rund um Ihren Wohnort gestaltet. Die Grundannahme dabei ist, dass jemand im Umkreis des eigenen Wohnortes am meisten unterwegs ist. Wenn es dort generell zu mehr Unfällen kommt, zahlen auch jene mehr, die dort wohnen.Sogar innerhalb einer Stadt kann die Einstufung stark variieren, und auch von Versicherer zu Versicherer gibt es hier große Unterschiede. Einen groben Überblick erhalten Sie in der Regionalklassen Abfrage des GDV (https://www.dieversicherer.de/versicherer/entdecken/regionalklassen-abfrage). Übrigens: Für rund 9 Mio. Autofahrer und Autofahrerinnen ändert sich im Jahr 2021 die Regionalklasse. Inwiefern sich das auf Ihren Tarif auswirken könnte, können Sie hier nachlesen (https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/regionalklassen-2021-medieninformation-61716).So zahlen Sie wenigerViele der genannten Faktoren können Sie nicht beeinflussen; und auch das Automodell, die Schadenfreiheitsklasse oder den Wohnort ändert man nicht von heute auf morgen. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie Sie Ihren Beitrag optimieren können: Vielleicht können Sie Ihre jährlich gefahrene Strecke reduzieren, indem Sie öfter aufs Rad umsteigen. Gerade beim täglichen Pendeln zur Arbeit kann das einen merklichen Unterschied machen - und schont zudem die Umwelt. Ihr Auto ist schon etwas "in die Jahre" gekommen? Dann ist der Wechsel von einer Vollkasko- zur günstigeren Variante der Teilkaskoversicherung vielleicht eine gute Idee. Menschen, die wenig fahren, könnten von Tarifen profitieren, bei denen nach gefahrener Strecke abgerechnet wird.Der Getsafe-Vorteil: Die Kfz-Versicherung, die günstig bleibtWichtig ist: Suchen Sie eine Kfz-Versicherung, die zu Ihnen passt. Viele Autofahrer stört an ihrer Versicherung am meisten, dass die Beiträge nach einem Unfall oft massiv steigen. Denn dann wird die Schadenfreiheitsklasse zurückgestuft, was im schlimmsten Fall sogar zu einer Verachtfachung des aktuellen Versicherungsbeitrags führen kann. Bei Getsafe bleibt der Preis auch nach einem Unfall günstig. Unfallfreiheit wird sogar belohnt. Bei Getsafe erhalten Sie für jedes Jahr ohne Schaden einen Gutschein, mit dem Ihr Versicherungsbeitrag noch günstiger wird. Informieren Sie sich hier (https://www.hellogetsafe.com/de-de/fruehanmelder-angebot) über weitere Vorteile der Getsafe Kfz-Versicherung.Pressekontakt:DR. LYDIA PREXLl.prexl@hellogetsafe.com | +49 151 555 69 709 | www.hellogetsafe.comGetsafe Digital GmbHOffice Address: Design Offices | Langer Anger 7-9 | 69115 Heidelberg| GermanyRegistered Address: Waldhofer Str. 102 | 69123 Heidelberg | GermanyOriginal-Content von: Getsafe Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120326/4748060