Nürnberg (ots) - Corona ist das beherrschende Thema dieser Tage. Die Pandemie hat die Lebensgewohnheiten der Bürger maßgeblich verändert. Das öffentliche Leben wurde "heruntergefahren". Man bleibt zuhause und hat plötzlich Zeit, sich um lange hinausgeschobene persönliche Angelegenheiten zu kümmern. Dazu gehören allzu oft auch die eigenen Finanzen.Die Bevölkerung hält ihr Geld zusammen.Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Homeoffice und die Sorge um den Arbeitsplatz verändern das Konsumverhalten der Menschen. Die DZ-Bank rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Sparquote; denn viele Verbraucher halten ihr Geld angesichts unsicherer Zukunftsaussichten lieber zusammen. Aus Angst vor Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit wird mehr Geld zurückgelegt. Hinzu kommt, dass die Lockdown-Maßnahmen und Reisebeschränkungen den privaten Verbrauch massiv beeinträchtigt haben. Der Einkaufsbummel und die geplante Reise fallen aus, und der Einzelhandel und die Reisbranche leiden. Es wird auch deutlich weniger Geld für Restaurantbesuche, Theater, Kino und andere Freizeitbeschäftigungen ausgegeben. Diese Zeit der Einschränkungen und des Verzichts bietet eine gute Gelegenheit, sich um Liegengebliebenes und Aufgeschobenes zu kümmern, etwa um seine Finanzen und Abos, Versicherungen, Handy- und andere Verträge auf den neuesten Stand zu bringen.Dabei kann die Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" sehr hilfreich sein. Das Onlineportal ist die optimale Plattform, um seine persönliche wirtschaftliche Situation zu analysieren und zu verbessern. Das Serviceportal ist intuitiv zu bedienen und gegen eine geringe monatliche Gebühr überall und jederzeit zu nutzen. Auf der Onlineplattform findet sich ein Haushaltsrechner der es ermöglicht sämtliche Einnahmen und Ausgaben bestimmten Kategorien zu zuordnen und tabellarische und graphische Übersichten zu erstellen. Mit Hilfe des digitalen Haushaltsbuches gelingt es spielend leicht, sich eine Übersicht über das zur Verfügung stehende Budget zu verschaffen. Durch die Bestandsaufnahme macht man sich seine Ausgaben bewusst und schafft die Basis für einen langfristig erfolgreichen Umgang mit seinem Geld. Eine Inventarliste erleichtert es bei Neuanschaffungen den Überblick zu behalten und Rechnungen und Garantien abzuspeichern. Ebenso nützlich ist die Funktion Kreditübersicht mit Tilgungsplänen und dazugehörigen Graphiken. Auch Darlehnsanfragen und Bonitätsprüfungen können über die Plattform abgewickelt werden. Mit einem Finanzierungsrechner und verschiedenen Tarifrechnern lassen sich laufende Ausgaben prüfen und vergleichen, ob es inzwischen bessere Angebote gibt. In regelmäßigen Abständen sollte man dann seine Investitionen und alltägliche Ausgaben begutachten, um mögliche Sparpotentiale zu entdecken und somit die Möglichkeit zu haben mehr Geld zurückzulegen. Das Online Angebot wird noch durch interessante Finanznachrichten ergänzt. Kurzum, der Nutzer findet auf der Plattform alles, um seine Finanzen in den Griff zu bekommen."Meine Finanzen im Griff" ist eine persönliche Finanzmanagement-Plattform die es ermöglicht, die eigenen Finanzen sicher und bequem zu verwalten. Man kann sich leicht in das System einbuchen und benötigt keine speziellen Kenntnisse, um die vielfältigen Funktionen zu nutzen.