Leipzig (ots) - Am 5. November feiert Walter Plathe seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass widmet der MDR dem Entertainer am 1. November um 20.15 Uhr ein 90-Minuten-Porträt - "Legenden: Ein Abend für Walter Plathe".Ob Schauspieler, Entertainer, Komödiant oder Geschichtenerzähler - egal, in welche Rolle Walter Plathe schlüpft, immer beweist er seine Vielseitigkeit und Präsenz. Dabei ist der Ur-Berliner bodenständig geblieben: "Es hat alles klein angefangen. Ich habe den Beruf an der Berliner Schauspielschule erlernt. Das war rückblickend eigentlich die schönste Zeit."Die Tiefe und Menschlichkeit, die er seinen Figuren verleiht, gelingt, weil er sich mit ihnen identifiziert. Vor der Kamera genauso wie auf der Theaterbühne - er ist ein Berliner Original mit Herz und Schnauze. Schon in der DDR gehört er zur ersten Schauspiel-Garde. Nach der Wende kann er an seine Erfolge anknüpfen und wird als "Der Landarzt" zum Publikumsliebling in ganz Deutschland.Anlässlich seines 70. Geburtstags blickt der MDR mit Freunden und Weggefährten auf eine einmalige Erfolgsgeschichte zurück. Schauspielerin Petra Kelling weiß noch genau, wie der junge Walter Plathe Mitte der 70iger Jahre am Berliner "Theater der Freundschaft" ankam. Renate Geißler erzählt, wie sie mit Walter Plathe die Szenen für den erfolgreichen Fernsehroman "Märkische Chronik" erarbeitet hat und Marijam Agischewa lüftet das eine oder andere Geheimnis um die Kult-Serie "Treffpunkt Flughafen".Natürlich gibt auch Walter Plathe selbst Anekdoten zum Besten. So verrät er, wie die Couplets von Otto Reutter zu seinem Markenzeichen wurden. Vergnüglich, launig, witzig - der Schauspieler ist immer im Dienst. Sohn Janek offenbart, was die Bühne seinem Vater bedeutet und wie sehr er sein Publikum liebt.Die Zuschauer feiern ihn als Gerichtsdiener "Frosch" oder "Götz von Berlichingen", als Komödiant oder tragischen Held. Immer verschenkt sich Walter Plathe ganz. Auch als er den Heinrich Zille spielt. Fast könnte man meinen, er ist "Zille". Zumindest kennt er das Milieu, welches der "Pinselheinrich" einst gezeichnet hat. Denn genau da, im Berliner Kiez rund um die Ackerstraße, ist Walter Plathe aufgewachsen. Verleugnet hat er diese Wurzeln nie, sie tragen ihn bis heute.Zu seinem Jubiläum zeigt der Mitteldeutsche Rundfunk neben der Legenden-Sendung am 1. November Walter Plathe auch in zwei unvergessliche TV-Rollen: Als Ausbilder und Mädchenschwarm Norbert Stenzel in "Das Puppenheim in Pinnow" (1984) am 1. November um 14.05 Uhr und in "Zugvogel am Sund" (1979) am 5. November um 23.40 Uhr als umtriebigenhe Ekke.