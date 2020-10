DJ Ausbildungsmarkt leidet unter Corona-Pandemie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Im vergangenen Ausbildungsjahr haben mit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich weniger Menschen in Deutschland eine Ausbildung begonnen. Dies hat nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit teilweise mit der Corona-Pandemie zu tun. Allerdings lag auch bereits vor Beginn der Pandemie im März sowohl die Zahl der Bewerber als auch die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze "deutlich" unter dem Vorjahr.

Von Oktober 2019 bis September 2020 wurden den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern in gemeinsamen Einrichtungen insgesamt 530.300 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das waren 41.700 weniger als im Vorjahreszeitraum. Der überwiegende Teil sind betriebliche Ausbildungsstellen; sie verzeichnen ein Minus von 41.500 auf 514.600.

"Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungsmarkt sind deutlich sichtbar", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, bei der Vorstellung der Bilanz des Berufsberatungsjahres 2019/2020. Er lobte Betriebe für ihre Bereitschaft, trotz aller Unsicherheiten an Ausbildung festzuhalten und jungen Menschen noch einen verspäteten Eintritt in Ausbildung zu ermöglichen. "Wenn zusätzlich Betriebe nicht ganz so guten Kandidaten eine Chance geben, können wir die Verzögerung durch die Pandemie in der Nachvermittlungszeit noch weiter aufholen", erklärte Scheele.

Mehr Ausbildungsstellen als Bewerber

Insgesamt habe es im vergangenen Ausbildungsfahr rechnerisch mehr gemeldete betriebliche Ausbildungsstellen als gemeldete Bewerber gegeben. Bundesweit kamen auf 100 Ausbildungsstellen 92 gemeldete Bewerber, so die BA.

Neben den bereits aus den Vorjahren bekannten regionalen, berufsfachlichen und qualifikatorischen Ungleichgewichten habe die Corona-Pandemie seit April den Ausgleich auf dem Ausbildungsmarkt deutlich beeinträchtigt und die Ausgleichsprozesse stark verlangsamt.

Im Vergleich zum Vorjahr blieben Ende September aufgrund der Corona-Krise deutlich mehr Bewerber unversorgt sowie Ausbildungsstellen unbesetzt. Insgesamt waren noch 59.900 Ausbildungsstellen zu vermitteln, ein Plus von 6.800 gegenüber dem Vorjahr. Besonders im Bereich Verkauf, Lebensmittelherstellung sowie in Hotel- und Gaststättengewerbe blieben Ausbildungsplätze jedoch unbesetzt.

Zeitgleich waren 29.300 Bewerberinnen und Bewerber noch unversorgt, so die BA. Damit blieben 6 Prozent der gemeldeten Bewerber ohne Ausbildungsstelle oder alternatives Angebot.

