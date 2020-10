Fast jedes Produkt wird irgendwann in Kartons verpackt. Da diese flach an Produktionslinien geliefert werden, ist das Aufstellen zum Abfüllen ein wichtiger Schritt im Verpackungsprozess. Aufgrund des Trends zur individualisierten Massenfertigung wird immer mehr Flexibilität gefordert, Kartons verschiedenster Größen zu handhaben. Die Vakuumhandhabung bietet hier effiziente, nachhaltige Lösungen mit geringem Wartungsaufwand. Die Kartonaufstellung spielt in nahezu jeder Branche eine wichtige Rolle bei der Verpackung. Flache Kartons werden in einem Magazin oder Gestell gestapelt und durch Schienen ...

