Your Family Entertainment AG

Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft plant Bezugsrechtskapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital



29.10.2020

Ad hoc-Mitteilung der Your Family Entertainment AG

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft plant Bezugsrechtskapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital

München, den 29. Oktober 2020. Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, München, (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14) plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2016. Den Aktionären soll das Bezugsrecht während einer Bezugsfrist, die mindestens zwei Wochen dauern wird, eingeräumt werden. Der Vorstand plant derzeit, den Aktionären bei einem Bezugsverhältnis 10:1 bis zu 1.029.545 neue Aktien zu einem Bezugspreis von je EUR 1,40 zum Erwerb anzubieten. Nicht von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist bezogene neue Aktien beabsichtigt der Vorstand ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung anzubieten, wobei der Platzierungspreis im Rahmen der Privatplatzierung voraussichtlich EUR 1,70 je neuer Aktie betragen soll. Vorbehaltlich der Festlegung der endgültigen Angebotsbedingungen und unter der Annahme der Vollplatzierung würde der Gesellschaft in diesem Falle ein Bruttoemissionserlös in Höhe von mindestens ca. EUR 1,44 Mio. zufließen. Dieser soll für den Ausbau digitaler Absatz-Plattformen und -Kanäle (z. B. durch Apps, eigene Online-Channels) und für die weitere Erschließung des Wachstumsmarktes "Streaming/Video-on-Demand" (z. B. durch den Aufbau von digitalen Direkt-Vertriebssystemen) verwendet werden. Darüber hinaus dient die Kapitalerhöhung der Stärkung der Eigenkapitalbasis. Der Vorstand wird nun zeitnah die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festlegen. Auch steht die Zustimmung des Aufsichtsrats zur Durchführung der Kapitalerhöhung noch aus.

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft Der Vorstand



Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, Nordendstr. 64, 80801 München

ISIN DE000A161N14

Michael Huber (CFO)

