Gilead Sciences -0.72% BBWorldTrade (AKTIEN82): Der Umsatz stieg im 3. Quartal um +17% zum Vorjahreszeitraum. Allein 873 Millionen Dollar nur mit dem Ebola Medikament Remdesivir. Des weiteren erforscht und kommerzialisiert Gilead Sciences Therapien und Medikamente zur Behandlung von HIV, Hepatitis B, Hepatitis C und Influenza. Von daher ist die Aktie für mich wieder richtig im Depot, ein Pharma Nachzügler. Schauen wir mal bis EOY Die Pandemie startet ja erst so richtig durch, besser kann es für die Pharmaindustrie gar nicht laufen! Wie hieß es so passend!? "Gibt es kein Heilmittel in Gilead?" (29.10. 12:31) >> mehr comments zu Gilead Sciences: www.boerse-social.com/launch/aktie/gilead_sciences Fresenius -2.59% ...

