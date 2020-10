Mainz (ots) -Samstag, 31. Oktober 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichIch steh zu mir!Matthias Schlubeck heißt bald offiziell Hannah Schlubeck. DerProfi-Musiker und ehemalige Goldmedaillengewinner im Schwimmen beiden Paralympics bekennt sich zu seiner Transidentität. Damit beginnenfür die 47-Jährige Hannah verschiedene Prozesse, um auch ausbehördlicher Sicht als Frau zu leben. Zeitgleich mit dem öffentlichenBekenntnis hat die Panflötenspielerin mit dem Alltagstest begonnen.Ganze 18 Monate dauert dieser.Er ist Voraussetzung dafür, dass medizinische,geschlechtsangleichende Maßnahmen von der Krankenkasse übernommenwerden. Damit soll geprüft werden, ob die Geschlechtsangleichungwirklich gewünscht und nicht womöglich später bereut wird.Konkret bedeutet der Alltagstest, dass Hannah Schlubeck ihren Alltagvollständig als Frau bewältigen muss. Das bringt gerade in derÜbergangsphase viele Herausforderungen mit sich. Ein Problem istbeispielsweise der Bartwuchs, den Hannah mit regelmäßigenHaarentfernungen reduzieren muss. Da sich die Haare nur ab einergewissen Länge entfernen lassen, muss die Berufsmusikerin sich eineWoche lang als "bärtige Hannah" zeigen. Um das neue Selbstverständniszu festigen und möglichen Akzeptanzproblemen besser begegnen zukönnen, ist Hannah Schlubeck bei einem Psychotherapeuten, der aufTransidentität spezialisiert ist."Menschen - das Magazin" begleitet Hannah Schlubeck auf ihrem langenWeg zu ihrem neuen Selbst.Samstag, 31. Oktober 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringDeutschland macht wieder dicht - Zwischen Verständnis und WutBER geht endlich in Betrieb - Ready for Take-offUnterwegs mit dem Krisenstab - Ein Landkreis sieht dunkelrotHammer der Woche - Neuer Regionalbahnhof vor AbrissSamstag, 31. Oktober 2020, 22.20 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Dunja HayaliGäste: Alfred Gislason, Handball BundestrainerCampino, Sänger "Die Toten Hosen"Fußball-Bundesliga: 6. SpieltagTopspiel:Bor. M'gladbach - RB LeipzigEintr. Frankfurt - Werder Bremen1. FC Köln - Bayern MünchenFC Augsburg - 1. FSV Mainz 05Bielefeld - Bor. DortmundFC Schalke 04 - VfB Stuttgart (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 6. SpieltagSC Paderborn - Jahn RegensburgErzgebirge Aue - Holstein KielVfL Osnabrück - SV SandhausenBraunschweig - 1. FC NürnbergFormel 1: GP der Emilia-RomagnaBericht aus ImolaFußball: Premier LeagueFC Liverpool - West Ham UnitedSonntag, 1. November 2020, 9.03 UhrsonntagsAlltagsheldenModeration: Michael SahrHelden. Das müssen nicht immer Menschen mit herausragendenEigenschaften und Superkräften sein. Gerade in Krisenzeiten definiertsich ein Held oder eine Heldin im Einsatz für andere Menschen."sonntags" trifft Helden des Alltags: einen ehemaligen Obdachlosen,der als Stadtführer arbeitet, und in Zeiten von Corona eineGroßmutter im Einsatz für die Enkel. Aber auch professionelle Kräftein Krankenhäusern und ein Seelsorger sprechen über sich.Anlass, auf die Alltagshelden zu blicken, ist das Fest Allerheiligen.An diesem Feiertag wird der Heiligen in der katholischen Kirchegedacht, aber auch auf die "Heiligen des Alltags" geschaut.Sonntag, 1. November 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Andrea PetkovicFußball: BundesligaNachspiel zum 6. SpieltagBasketball: Pokal-QualifikationsrundeZusammenfassungFormel 1: Großer Preis von ItalienZusammenfassung aus ImolaSegelsport: Vendée GlobeMehrteilige Reportage, 1. TeilPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4748331