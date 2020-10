Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UniDevice AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz um über 40 Prozent gesteigert und einen annähernd starken Zuwachs beim EBIT erreicht. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im dritten Quartal 2020 um 42 Prozent auf 108,92 Mio. Euro (Q3 2019: 76,70 Mio. Euro) gestiegen. Gleichzeitig habe das EBIT um 40,4 Prozent auf 4,15 Mio. Euro (Q3 2019: 2,95 Mio. Euro) zugelegt. Dieser bereits mehrere Quartale anhaltende Trend einer sukzessiven Verbesserung der Rentabilität sei insbesondere auf eine Verbesserung im Umsatzmix zurückzuführen. Gemäß Unternehmensangaben werde der Fokus bewusst auf margenstärkere Produkte gelegt.

Nach Meinung der Analysten werde der Umsatz im vierten Quartal um etwa 10 Prozent steigen, so dass für das Gesamtjahr 2020 weiterhin mit Erlösen von 410,80 Mio. Euro zu rechnen sei. Aufgrund der bislang noch nicht vollständig von GBC antizipierten Rentabilitätsverbesserung in den ersten 9 Monaten, passe das Analystenteam die EBIT-Prognose nach oben an. Demnach dürfe das Unternehmen ein Gesamtjahres-EBIT von 5,52 Mio. Euro (zuvor: 4,76 Mio. Euro) erreichen. Im Rahmen ihres aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 4,15 Euro (zuvor: 3,85 Euro) für die Aktie und bestätigen das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2020, 13:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 29.10.2020 um 08:30 Uhr fertiggestellt und am 29.10.2020 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/21768.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.