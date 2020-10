DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schweden findet ein bis 13:00 Uhr verkürzter Handel wegen Allerheiligen am 31.10. statt.

AKTIENMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.271,25 -0,49% +1,17% Euro-Stoxx-50 2.929,12 -1,16% -21,79% Stoxx-50 2.683,06 -0,81% -21,16% DAX 11.503,67 -0,49% -13,17% FTSE 5.562,17 -0,37% -25,98% CAC 4.526,18 -0,98% -24,29% Nikkei-225 23.331,94 -0,37% -1,37% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,22 0,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 35,75 39,57 -4,4% -1,64 -36,7% Brent/ICE 37,57 39,12 -4,0% -1,55 -38,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,89 1.878,39 -0,3% -5,50 +23,4% Silber (Spot) 23,01 23,43 -1,8% -0,41 +28,9% Platin (Spot) 860,00 872,40 -1,4% -12,40 -10,9% Kupfer-Future 3,05 3,09 -0,4% -0,01 +7,8%

Die Ölpreise stehen auch am Donnerstag weiter massiv unter Abgabedruck. Die beschlossenen neuen Lockdowns schüren die Sorge vor einer neuerlichen Rezession und damit einer stark zurückgehenden Ölnachfrage. Auch der jüngeste deutlich Anstieg der US-Lagerdaten sorgte für Druck auf den Markt, so ein Teilnehmer.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Talfahrt zur Wochenmitte dürfte es am Donnerstag an der Wall Street zu einer leichten Erholung kommen. Die weiter steigenden Corona-Neuinfektionen und die beschlossenen neuen Lockdowns sorgen aber weiterhin für tiefe Sorgenfalten unter Investoren. Denn die von vielen erhoffte wirtschaftliche Erholung dürfte damit ins Stocken geraten. Zudem werden nach der Schlussglocke mit Twitter, Apple, Facebook, Amazon und der Google-Mutter Alphabet eine ganze Reihe von Technologie-Schwergewichten ihre Quartalszahlen vorlegen. Händler sprechen von einem wichtigen Tag für die Berichtssaison. Am Vortag hatten Frankreich und Deutschland neue Beschränkungen beschlossen, mit deren Hilfe die weiter rasant steigenden Corona-Neuinfektionen eingedämmt werden sollen. Auch in den USA wurde am Mittwoch mit 79.000 Neuinfektionen das zweite Mal in Folge eine Zunahme um über 70.000 verzeichnet. Dazu kommt die immer näher rückende US-Wahl. In der nächsten Woche wird sich entscheiden, ob der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden Amtsinhaber Donald Trump ablösen wird. In den Umfragen liegt Biden weiter deutlich in Front. Für einen Impuls könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben den wöchentlichen Erstanträgen steht vor allem die BIP-Veröffentlichung für das dritte Quartal im Fokus. Hier wird mit einer kräftigen Erholung gegenüber dem Vorquartal gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q

21:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:15 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

24:00 DE/Metro AG, Fristende zur Annahme des Übernahmeangebots von EP GC

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj - EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 778.000 zuvor: 787.000 13:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +32,0% gg Vq 2. Quartal: -31,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,9% gg Vq 2. Quartal: -1,8% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Abverkauf des Vortages zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag hoch volatil - und letztlich mit Abgaben. Die angekündigten Lockdowns in Deutschland und Frankreich sowie die damit verbundenen Risiken für die Wirtschaft werden zumindest kurzfristig überlagert von der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Nachmittag. Die meisten Beobachter gehen zwar nicht davon aus, dass die EZB die Geldpolitik bereits am Donnerstag lockern wird. Allerdings könnte EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Lockerung bereits ankündigen. Für Aberdeen Investments ist es aus Marktsicht relevant, wie besorgt sich die EZB hinsichtlich der zweiten Welle des Coronavirus in Europa und der dadurch verursachten erneuten Abschwächung der Wirtschaft zeige. Eine zunehmende Zahl von Analysten befürchtet, dass die Wirtschaft im vierten Quartal wieder in eine Rezession abrutschen könnte. Leicht unter den Erwartungen liegen die Geschäftszahlen der Credit Suisse (minus 5,2 Prozent). Für Standard Chartered geht es an um 5 Prozent nach unten. Der operative Gewinn ist wegen hoher Rückstellungen im dritten Quartal eingebrochen. Deutsche Börse verlieren 0,8 Prozent. Die Drittquartalszahlen bewegen sich zwar im Rahmen der Erwartungen. Allerdings hat der Börsenbetreiber das Erreichen des Gewinnziels für das laufende Jahr von einer höheren Handelsaktivität im vierten Quartal abhängig gemacht. Nokia brechen um 15 Prozent ein. Das Unternehmen hat die erst Ende Juli angehobene Prognose wieder gesenkt. Als "schlecht wie befürchtet" sehen Händlerkommentare die Geschäftszahlen von Airbus. Die Aktie gibt um 1,6 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:49 Uhr Mi, 17:37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1704 -0,39% 1,1749 1,1754 +4,4% EUR/JPY 122,03 -0,41% 122,52 122,64 +0,1% EUR/CHF 1,0680 -0,14% 1,0690 1,0694 -1,6% EUR/GBP 0,9042 -0,04% 0,9035 0,9053 +6,8% USD/JPY 104,26 -0,04% 104,28 104,32 -4,2% GBP/USD 1,2945 -0,34% 1,3003 1,2982 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,7175 -0,17% 6,7030 6,7313 -3,6% Bitcoin BTC/USD 13.079,36 -1,40% 13.158,00 13.098,75 +81,4%

Mit Abgaben zeigt sich der Euro. Die Blicke sind auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gerichtet. Analysten erwarten, dass sowohl Leitzinsen und Ankaufprogramme als auch die sie betreffende Forward Guidance unverändert bleiben werden, obwohl Deutschland und Frankreich am Abend mehr oder weniger harsche Lockdowns angekündigt haben, die die Wirtschaft beeinträchtigen werden. Jedoch könnte sich der ein oder andere Teilnehmer enttäuscht zeigen, sollte die EZB ihre Geldpolitik tatsächlich unverändert belassen, heißt es von der Commerzbank angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage. Angesichts dieser Entwicklung dürfte der Markt mindestens darauf setzen, dass die EZB die Risiken für den Konjunkturausblick herausstellt und weitere Schritte für Dezember in Aussicht stellt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Donnerstag das gleiche Muster wie an den Vortagen gezeigt. Sie folgten zwar den Vorgaben der Wall Street und Europas nach unten, allerdings wurden die dort gesehenen heftigen Verluste nur zum Teil nachvollzogen. Am stärksten orientierte sich wie üblich Sydney an den westlichen Vorgaben, der S&P/ASX-200 sackte um 1,6 Prozent ab. In Tokio büßte der Nikkei-Index lediglich 0,4 Prozent ein auf 23.331 Punkte, nachdem die japanische Notenbank wie allgemein erwartet ihre bereits sehr lockere Geldpolitik bestätigt hatte. Daneben hielten die Notenbanker an der Einschätzung fest, dass sich die Wirtschaft des Landes schrittweise von den Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter erholt. Allen Plätzen war gemein, dass die neuerlichen Lockdowns in vielen Teilen der Welt, allen voran stehen hier aktuell besonders Deutschland und Frankreich im Fokus, keine Kauflaune aufkommen ließen, sondern Sorgen um die Konjunktur schürten. Ein Hoffnungsschimmer kam aus Taiwan. Von dort wurde gemeldet, dass es mittlerweile 200 Tage lang zu keiner Corona-Neuinfektion mehr gekommen sein soll. Dem dortigen Aktienmarkt half das aber kaum, der Taiex büßte 1 Prozent ein.

CREDIT

