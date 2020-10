DJ Studie: Verzicht auf Netzausbau kostet 4,2 Mrd Euro jährlich

BERLIN (Dow Jones)--Damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht, müssen die Stromverteilnetze rasch ausgebaut werden. Ohne entsprechende Netzinvestitionen entstehen bis 2050 Folgekosten von bis zu 4,2 Milliarden Euro pro Jahr, wie aus einer Studie der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und Frontier Economics im Auftrag des Energieversorgers Eon hervorgeht. Insgesamt müssten bis Mitte des Jahrhunderts über 110 Milliarden Euro investiert werden.

Das Risiko, dass heute zu viel investiert wird, ist laut der Studie gering. Würde das Netz jetzt stärker ausgebaut als notwendig, entstehe nur ein Bruchteil der Mehrkosten, die bei einem Mangel an Investitionen in der Zukunft auf die Gesellschaft zukämen. Das rasante Wachstum neuer Kundenlösungen wie Elektromobilität, Wärmepumpen oder dezentraler Speicher erfordere einen erheblichen Ausbau der Energienetze.

Der DAX-Konzern forderte dazu eine Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen - etwa eine Senkung der Stromabgaben und Steuern auf das europäische Vergleichsniveau. "Politik und Regulierung müssen jetzt die Weichen auf Wachstum in den Energienetzen stellen, damit wir in Deutschland auch in Zukunft bei der Sicherheit der Energieversorgung führend bleiben", betonte Eon-Netzvorstand Thomas König.

October 29, 2020

