DJ BDI: Vom Teil-Lockdown betroffenen Firmen muss geholfen werden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Für die die deutsche Industrie sind die neuen Corona-Beschränkungen "sehr schmerzhaft" und müssen von der Bundesregierung mit Hilfen für die betroffenen Unternehmen abgefedert werden.

"Die Beschlüsse werden die Wirtschaftsaktivität und Verbraucherstimmung im November stark beeinträchtigen. Auch wenn ein kompletter Lockdown richtigerweise ausgeschlossen wird, werden die Maßnahmen die vorübergehende konjunkturelle Erholung dämpfen", erklärte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf. "Die Regierung sollte die von den neuen Beschränkungen betroffenen Unternehmen mit zielgenauen Hilfen stützen."

Am Mittwoch haben Bund und Länder beschlossen, dass Restaurants, Kneipen, Freizeitstätten und Theater und Konzertsäle für den gesamten November schließen sollen, um den rapiden Anstieg der Corona-Neuinfektionen zu stoppen.

Notwendig sei eine gezielte Nutzung der Überbrückungshilfe und eine sofortige Stärkung der Verlustrechnung in der Einkommen- und Körperschaftsteuer, um die Betriebe in schwerer Zeit schnellstmöglich mit Liquidität zu versorgen, sagte Kempf.

Auch appellierte er an die Bundeskanzlerin, bei den Corona-Beratungen mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am heutigen Donnerstag das Funktionieren des europäischen Binnenmarkts im Auge zu behalten.

"Unternehmen der Industrie sind in Sorge wegen härterer Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens in anderen Staaten. Der internationale Warenaustausch und die grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit müssen auch in Zeiten einer Pandemie so gut wie nur möglich funktionieren", mahnte Kempf.

Daher müsse die Bundesregierung auf europäischer Ebene die von ihr angestoßene Verabredung gemeinsamer Standards sicherstellen, damit in allen EU-Risikogebieten vergleichbare und gegenseitig anerkannte Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten, forderte der BDI.

October 29, 2020 08:41 ET (12:41 GMT)

