TORONTO, 29. Oktober 2020 - New Wave Holdings Corp. (das "Unternehmen" oder "New Wave") (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC:TRMND) - ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt - gibt bekannt, dass das Unternehmen Microdose von 1.-10. November nach Vancouver bringen wird, um mit der Produktion der nächsten Phase des Dokumentarfilms "The World on Drugs" zu starten.

Das Team von New Wave freut sich bekannt zu geben, dass Microdose nach Vancouver zu den dort von 1.-10. November stattfindenden Dreharbeiten für die nächste Phase des geplanten Dokumentarfilms "The World on Drugs" reisen wird. Mit dieser Produktion soll - zu einem entscheidenden Zeitpunkt in unserer gemeinsamen Entwicklung - eine aussagekräftige Dokumentation entstehen, die den Umgang mit Arzneimitteln, psychedelischer Medizin und psychischer Gesundheit beleuchtet. Die extreme Häufung von Todesfällen aufgrund einer Opioid-Überdosis (Opiatintoxikation) in British Columbia verdeutlicht den dringenden Bedarf an neuen Therapiemethoden und Praktiken und bietet damit auch die einzigartige Chance, Psychedelika vor den Vorhang zu holen. Wir haben Interviews mit führenden Experten ihres Fachs geführt und würden gerne von Ihnen Vorschläge erhalten, welche Interviewkandidaten, interessante Drehorte oder wesentliche Themenschwerpunkte für die Dreharbeiten in Vancouver in Frage kommen könnten. Füllen Sie dazu bitte dieses offene Formular für Rückmeldungen/Anmeldeformular aus: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekZrqdFWeeYrqMHgI-p_TunsUOVrjO1KBVe1skJUnxGL7LEA/viewform.

"Wir möchten uns bei New Wave Holdings dafür bedanken, dass sich die Firma als Erstsponsor für diese nächste Phase unserer internationalen Projektarbeiten zur Verfügung stellt, mit denen wir die Schnittstelle zwischen geistiger Gesundheit, Psychedelika und dem globalen Umgang mit Arzneimitteln beleuchten wollen. Es ist uns ein Anliegen, Experten zu Wort kommen zu lassen und daraus ein packendes und objektives Narrativ zu konstruieren; dieser Dokumentarfilm ist tatsächlich das Ergebnis von effektiver Teamarbeit", meint Patrick Moher, CEO von Microdose.

Die Aufnahmen für den Pilotfilm von "The World on Drugs" entstanden in Mexiko, wo das Team von Microdose mit anerkannten Meinungsbildnern, Klinikern und Anbietern von psychoaktiven Arzneimitteln drehte. Für allgemeine Anfragen zu Partnerschaften wenden Sie sich bitte an Connor Haslem: Connor@microdose.buzz.

"Das Team von Microdose hofft auf die Fortsetzung der Reise nach Portugal, wo die komplette Entkriminalisierung von Drogen faszinierende Einblicke in eine mögliche, progressivere Ausrichtung liefert. Eine weitere Destination auf unserer Reise ist Jamaica. Auch dieser ikonenhafte Drehort wurde vom Drogenkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen und übernimmt heute im Hinblick auf neue Methoden zur Behandlung psychischer Erkrankungen eine Vorreiterrolle. Im Zuge unserer weltweiten Reise als Dokumentarfilmer hoffen wir, das Potenzial der psychedelischen Medizin zu beleuchten und damit die weltweite psychische Gesundheitskrise zu bekämpfen", so Patrick Moher weiter.

Datenformular (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekZrqdFWeeYrqMHgI-p_TunsUOVrjO1KBVe1skJUnxGL7LEA/viewform): Wenn jemand, den Sie kennen, oder Sie selbst an einer Zusammenarbeit im Rahmen dieses Projekts interessiert sind oder dazu beitragen möchten, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus. Da uns nur eine begrenzte Zeit für die Dreharbeiten zur Verfügung steht, können wir leider nicht mit allen Beitragenden direkt in Kontakt treten. Aber jeder, der dieses Formular in seinem eigenen Namen bzw. im Namen einer anderen Person ausfüllt, erhält eine Gratiskopie des Films in voller Länge als Dankeschön für seine/ihre Beiträge.

Sollten Sie Interesse haben, sich als Partner, Sponsor oder mit allgemeinen Beiträgen in dieses dynamische Dokumentarfilmprojekt einzubringen, dann wenden Sie sich bitte an:

mailto:Connor@microdose.buzz

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC:TRMND) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf die wachstumsstarken Branchen für Psychedelika und E-Sport konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave vor allem auf die Förderung von Forschungsarbeiten mit aktiven psychedelischen Wirkstoffen, die Entwicklung von Verbraucherprodukten mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert.

Investoren, die an einem Kontakt mit New Wave Holdings interessiert sind, können unter http://newwavecorp.com mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

Über Microdose Psychedelic Insights

"Microdose Psychedelic Insights" hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potenzial von Psychedelika über Branchenveranstaltungen, Marktforschungsinitiativen, evidenzbasierte und reale Inhalte, sowie strategische und kommunale Maßnahmen zu heben. Dem Team von Microdose ist es ein Anliegen, die Gesellschaft als Ganzes zu ermächtigen bzw. in die Lage zu versetzen, bessere und fundiertere Entscheidungen über Psychedelika und deren Schnittstellen mit der Gesundheitsversorgung, der Medizin und dem persönlichen Wachstum zu treffen. Das Team von Microdose arbeitet mit den einflussreichsten Akteuren, den bekanntesten Marken der Welt sowie einem konkurrenzlosen Netzwerk von Wissenschaftlern, Forschern, Analysten, Innovatoren, Investoren und Beratern zusammen.

