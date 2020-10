Zunächst war der Mutterkonzern Saturn und Media Markt von den lockdownbedingten Schließungen betroffen, konnte danach aber umso mehr durchstarten. Zudem ist Ceconomy sehr gut mit seinen Onlineshops präsent. Das spiegelte sich nun auch in den Quartalszahlen wider. In Q4 des Geschäftsjahres 2019/20 stieg der Umsatz flächenbereinigt um 7,9 % auf 5,3 Mrd. €, für das Gesamtjahr musste aber dennoch ein leichter Umsatzrückgang von 1,4 % hingenommen werden.



Das bereinigte EBIT sank im Gesamtjahr zwar um 43 % auf 230 Mio. €, übertraf damit aber die unternehmenseigene Prognose von 165 bis 185 Mio. € deutlich. Die Aktie hat sich seit dem Märztief zwar schon wieder mehr als verdoppelt, notiert damit aber immer noch rund 70 % unter dem 2018 markierten Zwischenhoch von 13,40 €.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

